Associazione 'Principe De Curtis', Biagio Santoro confermato presidente

Dopo il periodo di pandemia che ha visto molte realtà associative costrette a dover abbandonare le attività, anche per l'Associazione culturale Principe Antonio De Curtis di Vasto c'è stato uno stop forzato e la ripresa è stata davvero dura.

“La prima attività che ci ha impegnati dopo la battuta di arresto - si legge in una nota -, è stata una delle più ardue e anche quella che ci ha dato la forza di ricominciare. Dopo alcuni anni siamo riusciti, con la partecipazione di altri sodalizi, a far rivivere a Vasto nel periodo pasquale, un momento di spiritualità con la “Via Crucis e Passione vivente”. Quest’evento ci ha fatto tornare a credere che se si vuole, i successi e la simpatia della gente si possono ancora avere. Un passo importante è stato anche il rinnovo delle cariche sociali, eletti il nuovo Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti che rimarranno in carica fino a giugno 2025”.

Il Consiglio votato è così composto. Presidente: Biagio Santoro. Vice Presidente: Giacinto Fioravante. Consiglieri: Luisa Amato, Giovanna Formisano, Maria Raiano, Paolo Nocerino. Consigliere e Segretaria: Tonia Nocerino. Presidente Revisori dei Conti: Annamaria Colonna. Supplente: Cosimo Zagaria.

“Un altro obiettivo da raggiungere a breve, è quello di tornare a teatro e far trascorrere ore liete con le nostre commedie”.