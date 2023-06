Concerto Anffas Vasto “Uniti nel coro” con “L’Ottava Nota”

Con la direzione di Giorgia Loreto si esibirà presso i Giardini di Palazzo d’Avalos il Coro “L’Ottava Nota” dell’associazione Anffas di Vasto mercoledì 28 giugno alle ore 20,30 con la partecipazione anche del coro “I Cantori della Torre”, diretti da Chiara Muratori.

“Il progetto è nato a febbraio 2023, “racconta Paola Mucciconi, presidente Anffas di Vasto, “insieme al Rotary Club di Vasto e l’assessorato alle politiche sociali. Abbiamo voluto creare questa corale, con l’aiuto della musicoterapeuta Giorgia Loreto, che ha conquistato in breve tempo tutti i ragazzi con la sua professionalità e simpatia. Abbiamo voluto dare il nome di Ottava Nota al coro, per dire che rappresentano un qualcosa in più, una nota aggiuntiva che mancava.”

L’Ingresso è libero.

“La musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme” E. Bosso