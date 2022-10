Presso il Centro di Aggregazione dell’Associazione dei Vigili del Fuoco in Pensione, in Via Anelli, (zona arco porta nuova), riaprono i Corsi di Danza Orientale con la maestra Mirella Rossi, Ogni giovedì dalle ore 19:00 alle ore 20:00. Lei spiega che è una disciplina prettamente femminile che fa bene al corpo, alla mente e all'anima, adatta a tutte le donne di qualsiasi età.