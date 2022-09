Casalbordino, in arrivo la “Casa delle Arti”

Pro Loco, «a favore del luogo». Un nome che già indica la vocazione di questa tipologia di associazioni diffuse in Italia e anche nel nostro territorio. Da promuovere, valorizzare, animare, sul cui sviluppo puntare per arricchire i territori mettendo al centro cultura, storia, radici e talenti. L’arte è tra i capisaldi più importanti della cultura, la stessa Costituzione ne riconosce l’importanza e sancisce all’articolo 33 che deve essere libera (così come la scienza) e libero ne è l’insegnamento. Tra le arti più diffuse sicuramente c’è la musica. Ci sono canzoni che fanno parte del patrimonio comune, legate a tradizioni e momenti dell’anno così come ad episodi particolari della storia, così come tante canzoni segnano le epoche. Ogni decennio e periodo della storia recente, dei ricordi personali e dei grandi avvenimenti collettivi, è legata a canzoni particolari.

Il connubio tra ciò che le Pro Loco portano avanti e l’importanza dell’arte musicale porterà a breve a Casalbordino ad un fecondo incontro tra la Pro Loco e Guero Art Lab. Un incontro che porterà alla formazione di una “Casa delle Arti”. Un progetto, sottolinea la Pro Loco, “teso ad avvicinare e sensibilizzare i ragazzi alle arti”. “In un momento storico complesso come quello che viviamo, la bellezza delle arti ed il sapere sono cura per l’anima che si riverbera sul corpo, sul suo benessere – la riflessione condivisa dalla Pro Loco di Casalbordino - l’arte è come una medicina che guarisce dalle “bruttezze” della quotidianità, da ciò che non ci piace e riesce a donarci piacere, fa in modo che attraverso di essa, ognuno di noi possa liberare ed esplorare più profondamente le proprie emozioni”.

Sabato 10 settembre la Pro Loco organizza un nuovo grande evento, patrocinato dal Comune di Casalbordino, al termine di un’estate vivace e dinamica animata da partecipate presentazioni di libri ed eventi per bambini e bambine di tutte le età. E saranno ancora bambine e bambini i protagonisti di quest’evento: “in occasione della riapertura delle scuole per l'anno 2022/2023, dopo il grande successo ottenuto a Casalbordino Lido, torna il Circo Incantato” presso il Parco della Convivialità in Corso Garibaldi dalle ore 17.