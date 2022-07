La dieta mediterranea è bellezza che crea salute

Un angolo di bellezza naturale straordinaria, un giardino accogliente e curato a pochi passi dalla quotidiana vita della comunità. Così è apparso il giardino della famiglia Tallarino in Località Miracoli a Casalbordino a chi è accorso per partecipare all’incontro con il prof. Silverio Pachioli organizzato, nell’ambito del ciclo “Dialoghi erranti 2022”, dalla Pro Loco di Casalbordino.

Partecipare, e non solo assistere, è il verbo che più descrive la serata. Il docente dell’Istituto Agrario Cosimo Ridolfi di Scerni, esperto e profondo conoscitore dei segreti dell’agricoltura e della lavorazione della terra, ha letteralmente catturato e appassionato i presenti coinvolgendoli in una conversazione che è stata letteralmente un viaggio. Nella storia e in luoghi vicini e lontani del Pianeta. Il pomodoro, la storia di questo protagonista della nostra agricoltura e delle nostre tavole, è stato una sorta di vascello su cui salpare ed attraversare i secoli e le latitudini.

Riassumere tutto l’incontro è praticamente impossibile in un solo testo, si potrebbero scrivere libri. Come, tra l’altro, il prof. Pachioli pubblica da diversi anni. Libri in cui permette di allargare l’area della conoscenza storica e culturale e, allo stesso tempo, condivide consigli, suggerimenti e metodi di coltivazione e lavorazione agricola. Una conversazione, con la partecipazione dei presenti che hanno posto diverse domande e hanno concluso la serata confrontandosi su alcune lavorazioni agricole, di cui la storia del pomodoro e la dieta mediterranea sono stati protagonisti assoluti.

La dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco nel 2010 patrimonio immateriale dell’umanità, è “bellezza che crea salute” ha sottolineato il prof. Pachioli durante l’incontro. Una bellezza che va oltre la semplice scelta di alcuni cibi, è uno stile di vita, riveste grande importanza come si mangia, la moderazione e un corretto approccio a momenti fondamentali della giornata come quelli in cui ci si nutre condividendo i pasti principali con familiari, amici, colleghi di lavoro. Leonardo Da Vinci affermò che “l’uomo passa la prima metà della vita a rovinarsi la salute e la seconda metà a guarirsi”. È uno dei più grandi paradossi dei tempi odierni e la corretta alimentazione, la conoscenza di quel che mangiamo per portare avanti un corretto stile di vita, è leva fondamentale per tutelare la propria salute, evitare molte malattie e disarticolare questo paradosso.

I saluti a nome dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Marinucci, con la condivisione di entusiasmo e apprezzamento per l’impegno di divulgazione del prof. Pachioli e delle attività della Pro Loco, con l’intervento del Presidente del Consiglio Comunale di Casalbordino Alessandra D’Aurizio e l’introduzione del presidente della Pro Loco Nicola Tiberio sono stati il momento iniziale della serata. Conclusa con il dono di una campanella decorata come ringraziamento al professor Pachioli e, a sorpresa, con un rinfresco a base di pomodoro. L’evento con il prof. Pachioli della Pro Loco di Casalbordino è stato patrocinato dal Comune di Casalbordino, inserito nel calendario degli eventi estivi, e sponsorizzato dall’azienda Ripa Bianca dei Miracoli di Giuseppe Di Fabio. “Ringrazio Andrea D’Aurizio, Massimiliano Cocchino, Massimo Tallarino, Milva Miccoli e Rosa Lucia Tiberio tutti componenti del direttivo della Pro Loco di Casalbordino per tutti i sacrifici affrontati per la entusiasmante riuscita dell'evento di ieri sera – ha dichiarato su facebook il presidente della Pro Loco Nicola Tiberio - si ringrazia anche Rosanna De Filippis autrice della campanella donata al Prof. Saverio Pachioli e Giuseppe Di Fabio per l'olio offerto”. Ringraziamenti a cui si è aggiunto, sempre su facebook, lo stesso prof. Pachioli: “iniziativa lodevole. Belle le serate estive "mangerecce" ....ancora più belle se "condite" con un pizzico di cultura agroalimentare. Grazie a tutti gli intervenuti, alla Proloco e all'Amministrazione Comunale di Casalbordino”.