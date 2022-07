Inaugurato il Lido Insieme per vivere la disabilità con serenità

Si è inaugurata lunedì 4 luglio a Lungomare Ernesto Cordella vicino il monumento alla Bagnante, il Lido Insieme grazie alla collaborazione tra il Comune di Vasto e la Cooperativa Sociale Progetto Persona. E’ stato riprogettato il lido creando un luogo aperto, solidale, inclusivo, accogliente fruibile da tutte le persone con disabilità e dalle loro famiglie aprendosi anche al turismo. Basta prenotare uno dei 12 gazebo messi a disposizione ognuno fornito di sedia o sdraia e sedia a rotelle predisposta per la spiaggia. “Un Lido che non isoli, ma al contrario che favorisca l’integrazione, in collaborazione anche con le associazioni del territorio.” Afferma il Sindaco Francesco Menna. “un luogo rigenerato e riqualificato, grazie ad un lavoro di squadra sinergico del tavolo dell’inclusione, con la collaborazione delle associazioni che unite si ritrovano a donare il tempo per la propria città, per la propria collettività. Un grazie all’assessorato al Sociale Lina Marchesani per il lavoro passato e a Nicola Della Gatta per l’impegno in questa amministrazione. Un grazie a tutta la giunta e ai consiglieri comunali. Il Lido è rinato, potenziato, arricchito e speriamo che si arricchisca sempre di più di proposte e iniziative. “

“Il Lido Insieme è stato un percorso di condivisione”, ha commentato l’Assessore alla Cultura, al Welfare e all’Inclusione Sociale Nicola Della Gatta. “nato nel 2018 grazie all’impegno dell’assessore Lina Marchesani e al grande impegno di tutti. Un lido nel centro di Vasto Marina inteso non come un ghetto, un parcheggio, ma un luogo di vera inclusione, aperto a tutti. Un grazie a tutti gli attori del tavolo dell’inclusione e a tutte le maestranze dell’ufficio dei servizi sociali. Stiamo insieme combattendo una battaglia affinché i servizi sociali passino in tempi ridotti a centro delle politiche dell’amministrazione. Io sono orgoglioso di far parte di questa squadra.”

Davide Polato, presidente della cooperativa sociale Progetto Persona che ha sede a Vasto, ha spiegato che il Lido Insieme è frutto di un progetto fortemente voluto dal Comune di Vasto, che intende rendere la spiaggia di Vasto Marina un luogo fruibile, inclusivo, aperto alle persone con disabilità e alle loro famiglie in collaborazione con i Lidi di Vasto Marina. E’ un servizio completamente gratuito, in collaborazione con il centro diurno e le associazioni.

Sarà aperto fino al 4 settembre dal lunedì alla domenica dalle 8,30 alle 11,30 di mattina e dalle 16 alle 19 di pomeriggio. Potrà ospitare 12 persone con disabilità e le loro famiglie nelle varie postazioni allestite con gazebo, poltroncine, sedie, sdraio, sedie Job e sedie cingolate con la presenza costante di tre figure: un educatore, un addetto all’assistenza e un addetto spiaggia. Il servizio proporrà attività diversificate e animazione per coinvolgere tutti in uno spazio condiviso, inclusivo e solidale. Saranno organizzati eventi, intrattenimenti musicali, spettacoli, serate con l’autore, ecc. in modo tale da creare un lido di serenità e spensieratezza. È indispensabile la prenotazione per usufruire dei gazebo del Lido Insieme al n. 3511983394 anche tramite whatsApp.

“Siamo felicissimi” commenta Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina. “Il Lido Insieme consentirà la massima inclusione e l’apertura grazie alle attività proposte e alle attrezzature presenti. È aperto a tutti, anche ai turisti. Molto bella è la rete virtuosa dei i lidi limitrofi che si sono subito messi a disposizione del Lido Insieme nella logistica.”

Foto di Costanzo D'Angelo