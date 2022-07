Appuntamenti estivi tra fede e cultura a Santa Maria Maggiore

Carissimi, vogliamo anche in estate offrire alcune occasioni per crescere in umanità e aiutare ad allargare il cuore a crescere nella fede.

Ci serviremo dei diversi linguaggi dell'arte che ci onoriamo di ospitare nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Nella locandina alcune iniziative che ci preoccuperemo anche di ricordare più in là. Vi aspettiamo sperando di offrire un servizio sia ai fedeli che ai turisti.

Il Parroco Don Domenico Spagnoli

Tra gli appuntamenti:

venerdì 8 luglio ore 19,30 Meditazione sulla tela settecentesca ‘Gesù nel Getsemani’ della Chiesa di Santa Maria Maggiore

domenica 10 ore 20 La Cappella del Sacro Cuore: il racconto di un restauro