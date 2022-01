Rinviato il concerto “Qualcosa che parli di te” organizzato in Carcere

Malgrado fosse tutto pronto e l’emozione dei detenuti, della Ricoclaun e dei tre gruppi musicali “ “I Malati Immaginari”, “Cafè Racer” e “MPA Band” fosse elevata, visto il notevole incremento di casi covid nel territorio si preferisce rinviare il concerto previsto per il 4 gennaio nella Casa Circondariale di Vasto, ad altra data, a tutela sia dei detenuti che del personale interno che dei volontari e musicisti.

L’educatrice Maria Giuseppina Rossi ha dato la notizia con grande tristezza, considerando che era stato programmato con così tanta cura e generosità. Anche tra i detenuti la delusione è stata forte; aspettavano con entusiasmo il concerto per avere la possibilità di ascoltare buona musica dal vivo e incontrare i bravissimi artisti. “Ringrazio tutti gli artisti", ha detto Maria Giuseppina Rossi "e i volontari Ricoclaun per il graditissimo pensiero e la disponibilità nei nostri confronti, aspettando, appena la situazione generale ce lo consentirà, di poterci incontrare e realizzare ciò che avevamo immaginato, per un grande concerto live”.