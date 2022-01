Un altro imperdibile appuntamento per Dusk Music Club con Chorando Brazil

Al Dusk Music Club, il nuovo luogo di musica e condivisone di Loris Baccalà a Via Santa Maria 24 a Vasto propone per martedì 4 gennaio alle ore 22 l’appuntamento con Chorando Barzil con la presenza di Vittorio Sabelli e Marco Molino.

“l progetto musicale Chorando Brazil nasce in Italia nel 2016 dall’incontro di Vittorio Sabelli e Marco Molino. L’idea del gruppo è quella di omaggiare e valorizzare la musica Choro con una formazione originale e atipica: Clarinetto e Marimba.

Nel 2017 il duo ha pubblicato il disco ‘Sonhando na Praia’. Il duo si esibisce in teatri, club e posti immersi nella natura, oltre ad importanti Festival, come il Toquinho Toro Festival, ed importanti stagioni concertistiche quali per citarne alcuni ‘Asolo Musica’ e ‘Amici della Musica’, riscuotendo ovunque ottimi successi.

Nel marzo 2018 il duo ha tenuto diversi concerti in Brasile, momento importante per conoscere da vicino i posti dove lo Choro è nato. Durante la permanenza in Brasile la band ha collaborato con importanti musicisti brasiliani, sui quali spicca la cantante Nadja Soares e il famoso chitarrista Luizinho 7 Cordas, oltre ad aver intrapreso un interscambio culturale con l’Arte No DIque, un’Associazione brasiliana che si occupa di ‘formare’ i bambini e ragazzi della Favela di Santos. Nel Novembre 2018 il duo è riuscito ad invitare in Abruzzo e Molise per 20 giorni 11 musicisti di età compresa tra gli 8 e i 16 anni dell’Arte No Dique, organizzando concerti, interviste televisive e due reportage.

Il concerto del duo Chorando Brazil è improntato maggiormente sull'opera di Pixinguinha, Jacob de Bandolim ed Ernesto Nazareth. Le loro opere esprimono a fondo la cultura e l'anima brasiliana, attraverso il ritmo allegro e le melodie virtuosistiche e acrobatiche che si contrappongono in maniera netta a melodie intime di rara bellezza.

È proprio questo l'intento di Chorando Brazil: riportare alla luce e far conoscere quella che è l'anima della vera musica brasiliana, ripercorrendo le strade di musicisti e compositori brasiliani con una formazione che si presta a esprimere in maniera personale e unica i brani che hanno fatto conoscere la musica brasiliana al mondo intero.