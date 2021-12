Grande successo per la colletta solidale degli Amici di Zampa

Natale è il momento dei doni, della generosità, dell’attenzione ai più deboli. “Tutto ciò che non viene donato va perduto” recita un proverbio indiano. E mai come in questo periodo dell’anno questa saggezza viene confermata. Chi ha il cuore colmo dei più nobili sentimenti non conosce confini, barriere, generosità di serie A e di serie Z.

“Amici di Zampa” da tantissimi anni dona generosità, affetto e dedizione a creature straordinarie, vittime della crudeltà e dell’abbandono, teneri e deboli, gli animali abbandonati nelle nostre strade. Gestendo il canile in Vallone Maltempo a Vasto e con tante altre iniziative.

Oggi “Amici di Zampa” ha organizzato una colletta per gli animali abbandonati del territorio presso “L’Isola dei Tesori” sulla Circonvallazione Histoniense. Un’iniziativa che ha avuto un grandissimo riscontro tra i tantissimi che hanno partecipato, acquistando cibo per animali che hanno donato all’associazione. Solo questa mattina oltre un carrello da supermercato è stato abbondantemente riempito. L’iniziativa durerà tutta la giornata e il positivo riscontro fa auspicare che la bontà potrà, come il carrello di stamattina, continuare a traboccare.

Chi vuol conoscere “Amici di Zampa”, le sue innumerevoli iniziative solidali e sostenerle può farlo anche presso il banchetto allestito durante il mercatino natalizio in piazza Barbacani.