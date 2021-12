Sono iniziate le vaccinazioni Covid dei bambini con la presenza della Ricoclaun

Anche nel Comune di Vasto sono iniziate le vaccinazioni Anti Covid dedicate ai bambini. Grande l’accoglienza dei clown volontari dell’associazione Ricoclaun, in prima linea nel territorio per promuovere la clownterapia, che oggi per rendere più leggera la permanenza degli utenti più giovani nella Hub vaccinale, alleviando così le preoccupazioni e tensioni, hanno proposto musica natalizia, per creare l’atmosfera di festa, caramelle, nasi rossi, tante risate e divertimento con la consegna finale anche dell’attestato di merito, organizzato dall’amministrazione comunale.

“Anche per noi è una giornata speciale”, commenta Rosaria Spagnuolo, presidente della Ricoclaun. “ Dopo due anni di assenza dalle corsie ospedaliere a causa della pandemia, dopo l’esperienza questa primavera con i tamponi dedicati ai bambini, torniamo alla nostra attività di volontariato per donare tanti sorrisi ai bambini, ai ragazzi ma anche ai loro genitori. Grazie al Sindaco di Vasto, Francesco Menna e all’assessore Anna Bosco, che hanno voluto realizzare insieme a noi l’attestato di merito per tutti i bambini che si recheranno nella Hub vaccinale di Vasto, come segno del valore e dell’importanza del gesto vaccinale”.