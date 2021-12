La Befana viene dal cielo e dal mare

Quest’anno ci sarà una Befana inconsueta, comunica il Consorzio Vivere Vasto Marina. Infatti, in collaborazione con l’amministrazione comunale, a Vasto Marina lunedì 6 gennaio alle ore 11.30, sulla spiaggia antistante il Pontile arriverà la Befana in volo dal Cielo e dal Mare, in collaborazione con Fly Team Abruzzo, con un simpatico spettacolo suggestivo per grandi e piccini. Ed infine si fermerà sulla spiaggia per donare dolciumi, foto e sorrisi allietando la mattinata.