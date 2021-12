Vivi la magia del Natale con lo spettacolo concerto “Se puoi sognarlo puoi farlo”

All’interno della rassegna culturale di Grido Cineteatro, giovedì 23 dicembre c’è un evento tutto dedicato alla magia del Natale con il concerto spettacolo “Se puoi sognarlo, puoi farlo…” della Disney Musical Tribute Show. La cartoon cover band romana UFOROCKBAND porterà in scena un vero e proprio show dedicato allo splendido mondo di Walt Disney.

Le canzoni dei grandi classici come il Re Leone, Aladdin, la Bella e la Bestia, la Sirenetta, Biancaneve, Frozen, Hercules, Mulan, Oceania e tantissimi altri si alterneranno sul palco insieme ai personaggi più amati di ogni storia in una chiave ironica coinvolgente e di grande impatto emotivo.

Tra musica, dialoghi, costumi e proiezioni la band darà vita ad un vero e proprio musical dove i sogni diventeranno realtà! Non mancheranno intermezzi recitati e il coinvolgimento del pubblico per uno spettacolo divertente e appassionante. I famosi brani musicali delle più belle storie Disney saranno rivisitati in maniera rock, per un ritmo più attuale e coinvolgente dedicato a grandi e piccini, una grande occasione per ascoltare Musica live rivivendo l’atmosfera Disney con due ore di spettacolo.

Parte del ricavato sarà destinato alla Ricoclaun, alle attività di clownterapia del territorio. Grido CineTeatro vuole avvicinare i vari spettacoli alle associazioni di volontariato per far conoscere alla comunità le esperienze territoriali del terzo settore.

Biglietto Poltronissima euro 15,00; Biglietto Poltrona e Ridotto euro 12,00, ingresso gratuito under 3.

Info Point & Punto Vendita: Mpa Music Player Academy, Whatsapp 3468938206. Biglietti acquistabili presso I punti vendita online CiaoTickers. https://www.ciaotickets.com/.../uforockband-presenta-se...