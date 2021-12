Da Beethoven a Ravel con il Maestro Michele Taraborrelli, concerto dedicato a Irma Perrotti

Nella rassegna culturale proposta da Grido Cineteatro nel Teatro di Via Madonna dell’asilo, un posto di rilievo ha il concerto “Da Beethoven a Ravel” con il Maestro Taraborrelli, lunedì 27 dicembre alle ore 21. Non un semplice concerto ma un viaggio alla scoperta dei più grandi compositori virtuosi dell'800 e 900: da Beethoven a Ravel, tra soavi passi di danza e introspettive su questi immensi artisti.

Michele Taraborrelli è docente di pianoforte, tra i più talentuosi musicisti di fama internazionale. E’ stato primo pianista in Austria, in uno dei conservatori più importanti. Ex alunno del Liceo Musicale “R. Mattioli” di Vasto, si è laureato con il massimo dei voti, lode e menzione accademica al Conservatorio di Pescara, ha ottenuto il Primo Premio assoluto al IV Concorso Internazionale “GIOVANI TALENTI” 2021 di Gorizia.

Piero Garone, uno dei responsabili di Grido Cineteatro, ha deciso di dedicare questo concerto a Irma Perrotti, recentemente scomparsa, per ricordare il suo ruolo fondamentale alla crescita culturale della nostra città.

Biglietto unico euro 10,00, biglietto ridotto (under 14) euro 5,00. Ingresso gratuito under 3.

Info point & Punto Vendita, MPA Music Player Academy, C.so Mazzini, 167 Vasto, Whatsapp: 346 8938206. Biglietti acquistabili presso I punti vendita e online Ciaotickets.

https://www.ciaotickets.com/.../da-beethoven-ravel...