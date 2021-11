"Adesso basta, no alla violenza, sì al cambiamento", buoni riscontri per l'incontro di SiAmo Vasto ed Emily Abruzzo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Grande partecipazione e coro di consensi per “Adesso basta, no alla violenza, sì al cambiamento“, l’incontro organizzato ieri da SiAmoVasto e Associazione Emily Abruzzo in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

La tavola rotonda, che si è tenuta presso la Sala della Società Operaia di Mutuo Soccorso a Vasto, ha visto la partecipazione della professoressa Teresa Di Santo, presidente dell’Associazione Emily Abruzzo, e di Anna Nozzi, coautrice del progetto “Amati o Amàti: questione di accento”.

Relatrci la dott.ssa Monica Di Sante, criminologa, e la dott.ssa Rita D’Amico, psicologa, con la partecipazione dell’avvocato Giuseppina Fabretti.