Violenza sulle donne, domenica flash mob in piazza Rossetti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si terrà domenica 28 novembre alle ore 11 in piazza Rossetti il Flash Mob organizzato dal centrodestra vastese in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

Sotto un’unica bandiera, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Vasto al futuro, Udc, Autonomi e partite Iva, Movimento Vasto e Vasto 5.0 scenderanno in piazza insieme per dire “Adesso basta! No alla violenza, sì al cambiamento”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.