“Eco di San Giuseppe” Pedalata aperta a tutti guidati dalla “Laudato Si”

Molto originale l’iniziativa organizzata dalla Parrocchia di San Giuseppe per celebrare l’Anno Giuseppino e la Bellezza del Lavoro e del Creato in un’ottica di ecologia integrale: una pedalata aperta a tutti domenica 31 ottobre 2021 insieme ai “Ride 4 Creation CicloAnimatori di Comunità “ che hanno l’obiettivo di innescare il cambiamento pedalando per il Creato, promuovendo il messaggio della Laudato Si', abitando i territori che attraversiamo, sostando nelle relazioni e co-progettando, con le comunità locali, interventi concreti in un laboratorio itinerante di pratiche per la conversione ecologica delle comunità. In sella alle bici, si sarà guidati dalla Laudato Si' di Papa Francesco, per innescare processi di cambiamento volti al Bene Comune, valorizzando e tutelando il Creato, raccontando le criticità socio-ambientali e le bellezze, contrapponendo la luce della speranza al buio dell'incuria, co-progettando interventi concreti per la cura del Creato locale, insieme a chi lo abita, dal basso, partendo dagli stili di vita.

La partenza è alla Concattedrale di San Giuseppe a Vasto dopo la celebrazione eucaristica delle 9:00. Poi si andrà al Palazzo Genova Rulli, Bene Comune, beni comuni, poi alla chiesa di San Nicola della Meta, Bellezza, Co-creazione del Creato, poi alla Zona 167, Tutto è concesso, infine l’arrivo è previsto al Recinto di Michea, lavoro, persone, relazioni

Una pedalata per il Creato generativa. Un laboratorio per la conversione ecologica delle comunità, con l’aspirazione di pedalatori per il Creato, diffuso in tutta l’Italia e oltre.

E’ possibile iscriversi qui https://forms.gle/m8h1SSf8KsbLX8vC8, fino al 30 ottobre; o in presenza, anche la mattina della partenza!

Per la partecipazione sarà chiesto