I Malati Immaginari in finalissima a Roma per il Tour Music Festival

Giornata speciale per I Malati Immaginari, il gruppo musicale vastese composto da Laura Trivilini, e Dario Parascandolo che parteciperanno all’attesa finalissima a Roma del 29 ottobre che li vedrà sul palco della 14° edizione del Tour Music Festival -The European Music Contest, il più grande concorso musicale d’Europa dedicato a Cantanti, Band, Rapper, DJ e Musicisti emergenti.

I Malati Immaginari sono tra i 30 finalisti nel gruppo Cantautori con “Non passa +”, tra oltre 2000 partecipanti. Avranno la possibilità di essere al cospetto di Mogol e Kara Dioguardi, Massimo Varini, dei rappresentanti Berklee - College Of Music, dei massimi esponenti della discografia italiana e dell’attesissima Kara DioGuardi, giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato e Anastacia.

Ci sono voluti 6 mesi per superare le diverse tappe del Festival e convincere l’esigente giuria del Tour Music Fest – The European Music Contest e ad aggiudicarsi a pieno merito un posto nell’attesa Finale del Festival, che si terrà nei giorni 29-30-31 Ottobre 2021 presso il Crossroads - Live Club di Roma, in cui affronteranno l’ultima sfida da sostenere per arrivare a calcare il palco della Finalissima del prossimo 14 Novembre all’Auditorium del Massimo di Roma. Un traguardo davvero importante considerando gli oltre 20.000 tra artisti e band partecipanti provenienti da tutta Italia. E’prevista la diretta TMF Live nei canali del Tour Music Festival.

Sito ufficiale - Premi in palio