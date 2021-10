Pass per il parcheggio interno dell’Ospedale di Vasto per i donatori Avis del territorio

La Direzione Sanitaria dell'Ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, su richiesta dell’Avis di Vasto ha concesso n. 2 Pass per il proprio parcheggio interno.

I Pass sono a disposizione dei donatori delle AVIS di Vasto-San Salvo-Casalbordino-Pollutri- San Buono che si recano a donare il sangue presso il locale Centro Trasfusionale. Vanno ritirati in portineria, esposti in auto e riconsegnati sempre in portineria a donazione effettuata. Sono solo 2, per cui la possibilità di parcheggiare all'interno dell'ospedale è limitata esclusivamente a questa disponibilità.