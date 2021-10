Università delle Tre Età, nuova sede nei locali della Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo

Messaggio del Presidente e del Direttivo dell’UNITRE di Vasto per il nuovo a. a. 2021-2022

Cari Docenti e cari Soci, stiamo per iniziare un nuovo anno accademico ed è bello pensare di tornare ad essere di nuovo insieme a tutti voi.

Il prossimo a. a. 2021-2022 rappresenterà un momento cruciale per avere la conferma di un possibile ritorno alla normalità. L’attuale evoluzione della pandemia ci induce ad essere ottimisti sulla possibilità di svolgere il nostro programma con le modalità alle quali siamo affezionati e che rispecchiano pienamente gli obiettivi dell’Unitre: svolgere e seguire le lezioni in presenza.

Per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati abbiamo dovuto assumere decisioni che, probabilmente, non verranno condivise da tutti ma che riteniamo fondamentali per operare in sicurezza e tutelare la salute dei Soci.

Per prima cosa abbiamo cambiato Sede per l’impossibilità di operare all’interno di un condominio e in locali piccoli e non idonei al rispetto delle norme anti COVID-19, in particolare al rispetto delle regole di distanziamento sociale e delle norme di igiene per il contenimento della pandemia.

La nuova Sede sarà ospitata nei locali della Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo in Via Alborato n. 1, dotata di spazi più idonei, ampio ingresso e comodo parcheggio.

Nonostante tutto ciò, sempre in ottemperanza alla normativa sul distanziamento sociale, siamo stati costretti a ridurre il numero massimo di iscritti per ogni corso che non potrà essere superiore alle 20 unità.

Modalità e tempistica di accesso ai locali ed alle aule potrebbero comportare disagi e attese fastidiose; per questo vi invitiamo a sopportare tutto con pazienza e senso civico.

Potranno chiedere l’iscrizione solamente coloro che avranno completato il ciclo vaccinale e che saranno in grado di presentare il “Green Pass”. Tale obbligo sarà naturalmente esteso a tutti i docenti.

Le iscrizioni si effettueranno nella nuova sede operativa ubicata presso la Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo in Via Alborato n. 1, secondo modalità e tempistica riportate nella tabella allegata alla presente comunicazione.

Le informazioni le troverete sul nostro sito WEB (www.unitreetavasto.it).

Ricordando sempre a tutti noi che la passione e l’attaccamento alla nostra Università è diventata storia da condividere, abbracciamo tutti voi affettuosamente con l’augurio di incontrarci presto.

Il Presidente e il Direttivo dell’UNITRE di Vasto