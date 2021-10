L'Anpi di Vasto sui fatti di Roma

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) di Vasto, in assoluta indipendenza e autonomia rispetto ai partiti che partecipano alle elezioni comunali, alla luce del vile attacco fascista alla sede nazionale della Cgil di Roma (istigato da “sedicenti” no vax e no green pass ma capeggiato da leader dell’estrema destra) ritiene doveroso rilanciare, anche agli elettori di Vasto, l’invito rivolto dal Forum delle Associazioni Antifasciste e della Resistenza perché sostengano anche nelle elezioni comunali le forze (partiti e/o coalizioni) che mettono al primo posto il rispetto dei valori di antifascismo, di libertà, di democrazia e di rispetto della dignità della persona contenuti nella carta costituzionale.

Il Presidente della sezione ANPI di Vasto

Domenico Cavacini