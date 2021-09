La visita in Congo di Ottavio Antenucci di Vita e Solidarietà

Ottavio Antenucci, presidente dell’associazione Vita e Solidarietà, racconta la sua lunga visita in Congo. E' densa di emozione, in una descrizione della povertà che ha visto con i suoi occhi.

“In questa permanenza, il tempo ha scandito momenti indimenticabili, attimi interminabili. Continuo a ripercorrerli con la mente e con il cuore: i bambini di Kinkole, popoloso quartiere della periferia di Kinshasa con un miseria e degrado indescrivibile. Sono bambini seminudi che provano a togliersi la polvere di dosso in una pozzanghera d’acqua dove altri cercano di lavare i propri miseri stracci e qualche vecchia pentola ammaccata, dove in tanti in precedenza hanno cercato qualcosa da mangiare. Sono bambini seminudi che non mi rifiutano perché “mondele”, bianco, ma che stranamente rifiutano le mie caramelle che tanto desiderano, solo perché offerte loro da chi non conoscono, di cui non si fidano; potrebbe portare nel loro corpicino un “diavolo” che li condannerebbe per tutta la vita.

In uno dei tanti vialoni di sabbia, la gente può attingere gratuitamente l’acqua dalle fontanelle che père Eduardo fa sgorgare per loro.

Il nostro Dispensario di Mpasa, incorporato nel quartiere di Kinkole, rappresenta sempre più un sicuro punto di riferimento dove tutti trovano accoglienza e cure. Una realtà che in 9 anni lo ha visto crescere con i reparti di Pediatria e Medicina Interna. Al più presto provvederemo a dotare il laboratorio di analisi di nuove apparecchiature per renderlo più performante. Sono stati 344 i bambini nati nei primi 8 mesi dell’anno, rappresentano la bellezza della nostra “perla” più preziosa.”