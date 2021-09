L’Anffas di Vasto apre il “Centro per la vita indipendente”

L’associazione Anffas di Vasto, mercoledì 15 settembre alle ore 16,30, in Contrada Pagliarelli 4 , inaugura il “Centro per la Vita Indipendente”, struttura realizzata in coprogettazione tra Comune e Anffas di Vasto.

Il centro sarà un centro per il consolidamento e recupero delle competenze lavorative e dell'autonomia per poter accedere successivamente ai gruppi appartamento per persone con disabilità adulta. Per i piccoli è la strutturazione di un progetto di vita che riesca, con la collaborazione dei genitori e di tutte le persone che orbitano intorno a lui, a fare acquisire competenze di vita fruibili, una volta adulti, per entrare a fare parte a pieno titolo della società civile, ciascuno con le proprie competenze e dignità.

Info e posti disponibili esclusivamente su prenotazione al numero 327 1812855, necessariamente con il Green Pass.