Inizia la riqualificazione urbana alla Villa Comunale!

Pronti via! Dopo la delibera pronti all’azione per attuare in tempi brevi la prima parte del progetto di riqualificazione urbana prevista dal progetto regionale “Per te in Volo: PERsone, Tempo, Inclusione e VOLOntariato”: delle associazioni Ricoclaun, Un Buco nel Tetto, Circolo Cb San Vitale di San Salvo, Amici di Zampa e Alzh-A La Vita, che coinvolgendo anche altre associazioni del territorio: Anffas Vasto, Avis Vasto, Admo, La Comunità per Minori “Casa di Lele”, La bottega incontro, Consulta Giovanile, F.I.S.A., vogliono attuare un progetto di riqualificazione dell’area vicino alla pista di pattinaggio della Villa Comunale di Vasto.

Nel ringraziare il Sindaco, Francesco Menna, la giunta e in particolare l’assessore Gabriele Barisano e i tecnici e operai del Comune di Vasto, i volontari Ricoclaun si sono messi subito al lavoro passando l’idropulitrice nelle sedute e tavoli adiacenti alla pista di pattinaggio della Villa Comunale.

Già si vede la differenza tra il prima e dopo, ma ora da domani mattina c’è l’appello a tutti, piccoli e grandi, per collaborare a pitturare i tavolini dal 22 luglio dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Tutti coloro che fossero interessati possono mandare un messaggio WhatsApp a Rosaria 3473712722.

L’area poi verrà abbellita da 100 mattonelle in ceramica dipinte durante il laboratorio di Sabato 31 luglio e da pannelli sonori e ginnici, per contribuire con la partecipazione attiva di associazioni, enti e cittadini a creare bellezza in un luogo pubblico per migliorarne la fruibilità da parte di tutti.