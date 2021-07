Vastese ai nastri di partenza, con D'Adderio confermato ecco lo staff tecnico

Getta le basi per la prossima stagione calcistica in Serie D la Vastese.

Nella Sala stampa dello Stadio Aragona, dopo l'ufficialità del giorno prima relativa alle conferme dell'allenatore Fulvio D'Adderio e del direttore sportivo Nicola D'Ottavio, il club biancorosso, con il presidente Franco Bolami, il co-presidente Pietro Scafetta ed il presidente del settore giovanile Luigi Salvatorelli, ha presentato lo staff tecnico che tra pochi giorni si metterà all'opera in vista della nuova stagione.

“E’ il nostro settimo anno al timone della società – hanno detto Bolami e Scafetta – ed è nostra intenzione quella di continuare a crescere, in campo e fuori. Le premesse per fare meglio del passato ci sono tutte.”

Fulvio D’Adderio ha preferito non fare alcuna anticipazione su quella che sarà la squadra. Il mercato è appena iniziato e se ne saprà sicuramente di più nei prossimi giorni. “Al momento – ha detto il tecnico molisano – l’unica cosa che vi posso dire è che sarà una Vastese solida sotto tutti i punti di vista. Una squadra con delle basi forti ed in grado di farsi rispettare su ogni campo e contro ogni avversario. Per il resto, accetto con entusiasmo questa nuova sfida, con il chiaro intento di migliorare il lavoro svolto lo scorso campionato”.

Lo staff: Antonio Dell’Oglio, confermato, sarà il vice di mister D'Adderio, Alessandro Spinoglio è il nuovo preparatore atletico. A completarlo il preparatore dei portieri Pierpaolo La Barba e il collaboratore tecnico Simone Santone, entrambi confermati. Restano nei quadri il team manager Elenio Di Filippo ed il segretario Nicola Buracchio.

L’inizio della preparazione è fissato per il 2 agosto.

Le date dell'inizio: prima di Coppa Italia il 12 settembre, debutto in campionato il 19 settembre.