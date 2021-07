"Libri che uniscono, la condivisione del sapere"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il 23 luglio, ore 18,30 presso i Giardini del Palazzo d'Avalos, l'Associazione Vocea Romanilor Vastesi in collaborazione con il Comune di Vasto e la Biblioteca R. Mattioli organizza l'evento Libri che Uniscono.

Si tratta di un un gemellaggio culturale tra due biblioteche rumene e la biblioteca vastese. I beneficiari sono Comune di Soveja / distretto Vrancea e il Comune di Halaucesti /Distretto Iasi. Visto il grande numero di rumeni provenienti dalle zone indicate, molti di loro tornati in patria negli ultimi anni, i libri donati avranno lo scopo di mantenere la lingua italiana nelle persone che hanno studiato e imparato l’italiano durante il periodo vissuto in Italia.

Oltre ai rappresentanti delle amministrazioni comunali rumene, sarà presente anche personale diplomatico dell'Ambasciata di Romania in Italia, che ha concesso il patrocinio.

Il Trio Neuma formato dai maestri: Rodolfo D'Orazio, Sandro Tascione e Nicola Cordisco offrirà i momenti artistici.

Vi aspettiamo!