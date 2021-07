Marco Matteo Leone è il nuovo presidente del Lions Club Vasto Host

Domenica 4 luglio, nelle Sale dell’Hotel Perrozzi a Marina di Vasto, sua nuova sede sociale, il Lions Club Vasto Host ha celebrato contemporaneamente due eventi, entrambi importanti per la vita di un Club: la ricorrenza annuale dell’ottenimento dell’omologazione da parte del Lions International (Charter Day) e il Passaggio del “Martelletto”, cioè il passaggio delle consegne dal Presidente uscente al nuovo Presidente che presiederà il Club nell’anno sociale 2021-2022.

Hanno presenziato alle due cerimonie consecutive, i soci del Club con i loro familiari, rappresentanti delle autorità lionistiche distrettuali presenti al massimo livello e rappresentanti delle autorità civili e militari. Citiamo tra queste, la Governatrice uscente, Francesca Romana Vagnoni, il nuovo Governatore eletto del Distretto 108 A, Franco Saporetti, il Past Governatore Tommaso Dragani e il 1° Vice Governatore, Francesca Ramicone; tra le autorità civili e militari, il Sindaco di Vasto, Avv. Francesco Menna, il Maggiore Amedeo Consales, Com.te Compagnia Carabinieri di Vasto e il Sottocapo di 1 a Giampiero Memmolo in rappresentanza del Com.te della Guardia Costiera .

Secondo il cerimoniale, la prima parte della cerimonia è stata condotta dal cerimoniere uscente, Silvia Celenza che ha introdotto la Presidente, Silvana Di Santo per il suo discorso di commiato. Nel sottolineare la particolarità dell’anno da lei presieduto, con le conseguenti difficoltà di gestione a causa della pandemia da Covid-19, la Presidente Di Santo ha spiegato che tutte le attività del Club sono state rivolte essenzialmente ad alleviare, nei limiti delle possibilità, l’emergenza sociale presente nel territorio, conseguenza di quella sanitaria provocata dal Covid. Ha affidato quindi alle immagini di un video il compito di mostrare tutto quello che il Club ha potuto realizzare, in un anno che resterà memorabile per tutti. Sono quindi state consegnate da parte della Governatrice Vagnoni, le onorificenze Lions di “Melvin Jones Fellow” ai due ex Presidenti, Liborio Celenza e Michele Notarangelo, per meriti acquisiti negli anni della loro gestione. A testimonianza poi della vita sociale che prosegue rinnovandosi, è seguita la cerimonia di ingresso di una nuova socia, la Dott.ssa Anisa Hazbiu, che viene ad arricchire con le sue esperienze la vita del Club, un buon auspicio per il futuro. La Governatrice Vagnoni, nel concludere la prima parte della cerimonia, ha espresso parole di compiacimento per quanto il Club ha saputo realizzare, in un anno indubbiamente difficile, a favore del territorio.

La seconda parte della cerimonia ha riguardato il passaggio del “Martelletto” , simbolo del potere decisionale della carica, tra la Presidente uscente, Dott. ssa Di Santo e il Presidente eletto entrante, Dott. Marco Matteo Leone. Il cerimoniere subentrato a Silvia Celenza, Giuseppe Argirò, ha dato subito la parola al nuovo Presidente per il suo discorso di investitura. Il neo Presidente, con un discorso breve e incisivo, ha affrontato in grandi linee, quanto intende fare e i settori che intende privilegiare nell’utilizzo delle risorse umane e finanziarie , secondo il suo modo di essere ed interpretare i canoni del lionismo. Ha quindi chiamato al tavolo della Presidenza tutti i componenti del nuovo Consiglio direttivo per presentarli ai convenuti, la “squadra” cioè che lo affiancherà nella sua opera per l’anno sociale 2021-2022 che inizia in questi giorni.