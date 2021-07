Lions Club Vasto New Century: Diego Russo è il nuovo presidente

Nella splendida cornica dei rinnovati locali della Casina di Don Venanzio, nel rispetto delle norme covid, si è svolto il tradizionale passaggio di consegne tra il past president Gianni Cialone ed il nuovo presidente del Lions Club Vasto New Century Diego Russo.

Il tocco della campana ha dato inizio alla cerimonia, poi il presidente uscente ha fatto il riassunto della attività sociale dell’anno terminato lo scorso 30 giugno che si è chiuso in bellezza con la consegna di oltre 100 paia di occhiali per il service Raccolta Occhiali Usati e poi il presidente Diego Russo ha illustrato il programma per l’anno a venire che inizia da subito con la scelta del locale Casina di Don Venanzio per l’attenzione al sociale che lo stesso ha abbracciato.

Il primo service è stato la donazione a sostegno del Tavolo Rosso dell’associazione Dafne contro la violenza sulle donne.



Il direttivo per l’anno sociale 2021-2022 è così composto:



Presidente: Diego Russo

Immediato Past President: Gianni Cialone

Primo Vice Presidente: Caterina Morassi

Secondo vice Presidente: Sarah Pelliccia

Segretario di Club: Annalisa Bolognese

Tesoriere di Club: Michele Celenza

Presidente Comitato Soci: Rossana Di Toro

Cerimoniere di Club: Daniela Di Salvo

Vice cerimoniere di Club: Alessandra Petrucci

Censore di Club: Luciano Tilli

Coordinatore LCIF: Paolo Affaldani

Presidente comitato service di Club: Ludovico Jasci

Presidente comitato marketing e comunicazioni: Guido Giangiacomo

Presidente comitato relazioni con il territorio: Giandomenico Bassi

Presidente comitato sponsor: Nicola Jasci

Vice Presidente comitato sponsor: Alessio Sallese

Intermediario con il club satellite Casalbordino: Antonella Pompa

Consigliere: Tommaso Boschetti

Consigliere: Danilo Bolognese



Il presidente del Comitato comunicazione Guido Giangiacomo