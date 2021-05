Atti di vandalismo a Fonte Nuova

L’area di Fonte Nuova, la fontana storica di Vasto, adottata recentemente dall’associazione Madrecultura, ha subito atti di vandalismo.

A denunciarlo è Gianluca Casciato, il presidente dell’associazione, che oltre a sottolineare il gesto, la rottura di alcune panchine, evidenzia che con questo atto di vandalismo non si offendono nè le istituzioni, nè Madrecultura, ma si offendono i volontari che ogni giorno dedicano tempo e denaro per rendere l'area fruibile a tutti.” La nostra missione civica continuerà ancora più forte, afferma Casciato. “Voglio abbracciare virtualmente i " miei" volontari , ringraziarli ed invitarli a non mollare. Siamo convinti ancora una volta che il degrado si possa combattere solo con gesti civici concreti e con la cultura. Viva la cultura!!