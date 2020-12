TSTalk – Dialoghi sul Terzo Settore promossi dal CSV Abruzzo

Il CSV Abruzzo organizza il primo appuntamento dedicato all’Ordinanza n. 71 dell’8 giugno 2020 della Regione che riguarda la ripresa delle attività e dei servizi socio assistenziali.

Per approfondire le principali implicazioni e le ricadute pratiche del provvedimento, il CSV Abruzzo promuove un incontro per mercoledì 9 dicembre alle ore 18:00, in diretta sulla propria Pagina Facebook https://www.facebook.com/CentroServiziVolontariatoAbruzzo

Interverranno Raimondo Pascale, Dirigente Servizio Programmazione sociale e Tutela Sociale – Famiglia della Regione Abruzzo e Tiziana Arista, esperta di politiche pubbliche per lo sviluppo.

L’iniziativa si rivolge a tutte le realtà del Terzo Settore che si occupano di socio assistenza, in particolare agli ETS che gestiscono attività e servizi erogati dietro autorizzazione, in convenzione o in appalto dagli Ambiti Distrettuali Sociali. Sono realtà che si occupano nello specifico di disabili, anziani, bambini e adolescenti, persone a rischio di esclusione sociale e povertà e che rendono disponibili un ampio numero di servizi, come centri diurni, trasporto, assistenza domiciliare, attività ludico- ricreative per minori e adolescenti.

Per il pubblico sarà possibile intervenire nel corso della diretta rivolgendo domande attraverso la chat dedicata.