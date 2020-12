Da domani tornano a scuola gli studenti delle scuole secondarie di primo grado

L’Abruzzo è regione arancione e come da ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 6 dicembre 2020, da domani mercoledì 9 dicembre 2020 le Classi Seconde e le Classi Terze della Scuola Media riprenderanno le lezioni in presenza con il consueto orario di inizio delle lezioni.

Rimangono in Dad invece gli studenti delle superiori che ritorneranno a scuola il 7 Gennaio 2021, secondo il Dpcm del 3.12.2020. Saranno istituiti in queste settimane dei tavoli di coordinamento in ogni prefettura per armonizzare gli orari di entrata e uscita con i trasporti pubblici locali.

Nulla cambia invece per gli altri gradi dell’istruzione. Scuole per l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado la didattica rimane in presenza, con l’obbligo di mascherina per gli alunni dai 6 anni in su.

Restano a distanza invece le riunioni degli organi collegiali.