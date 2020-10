Pro Loco 'Città del Vasto', eletto il nuovo direttivo

Domenica 11 ottobre alle ore 11, in seconda convocazione, presso la Sala Conferenze della Società Operaia di Mutuo Soccorso, si è svolta l’Assemblea ordinaria elettiva della Pro Loco “Città del Vasto”.

Assemblea partecipata da molti soci, nonostante la pioggia ed il passaggio del Giro d’Italia.

Ordine del giorno: approvazione del bilancio consuntivo 2019; relazione del Presidente Mercurio Saraceni sulle iniziative e le attività svolte nell’anno sociale 2019; rinnovo delle cariche elettive e degli organi dirigenziali. Dopo la nomina del Presidente e della Segretaria dell’Assemblea rispettivamente nelle persone di Febbo Sigfrido e Di Salvo Daniela, dopo i controlli della Commissione verifica poteri e la nomina dei due scrutatori, il Presidente Febbo ha dato la parola al presidente uscente della Pro Loco “Città del Vasto” per la sua relazione.

Il Presidente Saraceni ha illustrato ai presenti, anche con l’ausilio di documenti e testimonianze, tutte le iniziative e le attività svolte e quelle in programma ed in procinto di realizzazione. Nella sua esposizione, Saraceni ha posto l’accento non solo sul lavoro svolto dalla Pro Loco nel 2019; ma anche sulla fattiva

collaborazione con altre associazioni della città e Pro Loco del Vastese. Ha poi proseguito, mettendo in risalto gli eventi organizzati per la promozione del territorio in tutti i suoi aspetti, la valorizzazione delle sue tradizioni culturali, il recupero del patrimonio artistico ed architettonico, il recupero e la valorizzazione del ricco patrimonio immateriale di cui la città può vantare, lo sviluppo del turismo in tutte le sue forme. Tutte iniziative di spessore, che hanno riscontrato l’apprezzamento di molti cittadini vastesi e non solo, e che sono state realizzate con un bilancio di poche migliaia di euro. Tutto questo, a testimonianza del fatto che, con la buona volontà di quanti operano nel volontariato e con la dedizione rivolta alla propria città, si possono realizzare iniziative senza avere bilanci astronomici e senza spendere centinaia di migliaia di euro.

Al termine della relazione, il Presidente Saraceni ha voluto ringraziare i candidati che si sono proposti a dirigere la pro loco per il prossimo quadriennio e quanti, in questi tre anni, hanno collaborato e si sono adoperati per portare avanti questo importante progetto: i soci, i componenti uscenti del Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, il Direttore del Dipartimento di Storia prof. Luigi Murolo responsabile dell’Istituto di Storia di Vasto, ed anche tutti coloro che, pur non soci della Pro Loco “Città del Vasto”, hanno dato un fattivo e prezioso contributo alle iniziative. La parola è passata poi al Presidente dell’Assemblea Febbo ed al Presidente uscente dei Revisori dei Conti Dott. Giuseppe Della Penna che hanno illustrato il bilancio consuntivo 2019 in tutti i suoi aspetti e con riferimento alle varie iniziative svolte. Al termine dell’esposizione, è stato messo a votazione il bilancio consuntivo che è stato approvato all’unanimità dei presenti.

Dopo l’approvazione del bilancio, Febbo ha presentato i candidati alle cariche elettive dei vari organi direttivi e di controllo dell’Associazione. Dodici candidati per il Consiglio Direttivo, cinque per il Collegio dei Revisori dei Conti e cinque per il Collegio dei Probiviri.

Al termine della votazione e dello spoglio delle schede, alla presenza dei due scrutatori, del presidente e della segretaria dell’Assemblea sono risultati eletti componenti effettivi del CONSIGLIO ​DIRETTIVO (in ordine alfabetico): Cancellieri Massimo, Comparelli Stefano, D'Ardes Renata, Di Salvo Daniela, Febbo Sigfrido, Marcucci Silvana, Ottaviano Antonietta, Ranalli Ennio e Saraceni Mercurio; (supplenti): Angelilli Nicola, Pellegrini Antonio e Racano Giammaria.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (effettivi): Cerritelli Massimo, Della Penna Giuseppe, Lalla Alessio; (supplenti): Fioredonati Antonella e Pietrocola Francesco.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI (effettivi): Bevilacqua Giuseppe, Comparelli Antonio e Pinto Carmen; (supplenti): Petruzzelli Antonio e Saraceni Giuseppe.

Nei prossimi giorni i tre organi direttivi e di controllo della Pro Loco “Città del Vasto” si riuniranno per eleggere i presidenti e gli l’organigrammi al loro interno.