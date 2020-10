Pannelli porta-cellulari e porta-mascherine a scuola: il dono del Lions New Century Vasto

Per contribuire a questo nuovo anno scolastico in tempo di pandemia, il Lions New Century ha consegnato dei pannelli porta-mascherine e porta-cellulari alle classi 5^ della scuola L. Martella, al fine di aiutare le insegnanti nell’educazione degli alunni all’uso del cellulare in classe, nel pieno rispetto delle regole scolastiche.

“Con questo piccolo gesto auguriamo un positivo anno scolastico, ringraziando i dirigenti scolastici per la cortese disponibilità e sensibilità manifestata verso il service.”

Il presidente del Lions Club New Century Vasto, Gianni Cialone