Benny di Radio Capital ospite a 'Nonsolomusica Radio'

Continuano le interviste di Nonsolomusica Radio, un progetto frutto del lockdown, nato il 3 giugno scorso che dopo la pausa estiva ha riaperto i battenti il 18 settembre con Mariella Nava e che domani, venerdi, 9 ottobre, alle 18:30, ospiterà lo speaker, Benny, di Radio Capital.

La cantautrice Lara Molino intervisterà in diretta, sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, il suo graditissimo ospite.

Benny ha vissuto per tanti anni in Abruzzo, a San Salvo, dove ha studiato e dove è nata la sua passione per il giornalismo, la conduzione, la radio. Ha cominciato negli anni 90, ha avuto le sue prime esperienze nelle radio e tv locali e poi ha proseguito la sua carriera a Roma, lavorando dapprima per RDS e poi dal 2003 per Radio Capital dove ormai è diventato uno dei conduttori più seguiti e amati.

Benny risponderà alle domande della Molino e di chi, seguendo l’intervista in diretta, vorrà intervenire durante la trasmissione.