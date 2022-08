A Vasto arriva la Factory di Gabriele Cirilli

Approda a Vasto la Factory di Gabriele Cirilli, creata in collaborazione con Marco Santilli che ospiterà ben 30 ragazzi provenienti da tutta Italia. La scuola in questione avrà lo scopo di formare gli artisti, insegnando tutte le discipline che vanno dalla recitazione, alla corretta postura in scena allo studio della voce e della dizione, fino ad arrivare al make-up.

I corsi partiranno a settembre.

La scuola avrà lo scopo di formare gli artisti a 360° avvalendosi di docenti d’eccezione: Silvia Mezzanotte per l'impostazione della voce; Matilde Brandi per il movimento del corpo ed ovviamente il fondatore Gabriele Cirilli che curerà la recitazione teatrale e cinematografica.

“Un progetto ambizioso - si legge in una nota - che porterà in città nuovi volti dello spettacolo ed avrà come scopi la formazione di una compagnia teatrale stabile e l'inserimento nel mondo dello spettacolo. Oltre alle materie succitate i ragazzi frequenteranno corsi di make up, psicologia, linguaggio del corpo, cultura del teatro e dello spettacolo, doppiaggio e mimetica facciale. Un sogno che si sta realizzando per molti ragazzi talentuosi scelti per farne parte”.