Cupello: successo da record per la Sagra delle 'Ndrocchie

Tempo di bilanci per Cupello all'indomani della tanto attesa Sagra delle 'Ndrocchie, la tipica pasta cupellese fatta a mano con il ferretto a mo' di fusillo.

"Assolutamente tutto Sold out! E noi non possiamo che esserne felici! Felici nel vedere dopo due anni così tanta affluenza e spirito di Comunità. E per questo vogliamo ringraziare tutta la comunità di Cupello e tutti i numerosi visitatori e turisti che sin da fuori Regione hanno accolto il nostro “invito” e sono venuti a gustare la tipica pasta cupellese.": riporta un post pubblicato oggi sulla pagina facebook della Pro Loco.

Tanti i turisti, tanti i visitatori da paesi e regioni vicine ma soprattutto tanti gli stessi cupellesi che, con puro spirito comunitario, hanno scelto di gustare le famose 'Ndrocchie in piazza ieri sera.

Una piazza gremita in cui un vero e proprio fiume umano ha atteso in maniera composta e paziente di arrivare agli stand gastronomici - aperti a partire dalle ore 20 - dove ad accoglierli c'erano le Signore volontarie dell'Associazione locale insieme a giovani futuri depositari della tradizione alla collaborazione dei quali va parte del merito della riuscita dell'evento.

Continua infatti in questo modo il post citato: "Ma un grande ringraziamento va agli Sponsor e a tutti coloro che, da settimane, a vario titolo hanno collaborato con l’Associazione Pro Loco Cupello e si sono spesi al massimo per garantire – e rendere possibile – l’ottima riuscita della 31esima edizione della Sagra delle ‘Ndrocchie. Prime tra tutte le Signore Volontarie e tutti i giovani, ragazzine, bambine e bambini che, oltre che alla preparazione della pasta, hanno fatto parte del fantastico “esercito” che ieri sera, agli stand gastronomici, quasi ininterrottamente dalle 20 alle 23, hanno servito i presenti. Grazie anche all’Amministrazione Comunale."

Insomma una Cupello vivissima quella di ieri sera, una Cupello che si sentiva e che faceva sentire il proprio essere Comunità a chi ha fatto parte di un evento che rimarrà, per vari motivi, impresso nel cuore di molti.