Mostra di pittura dell’ACM all’Hotel Venezia

“Sono esposte fino alla fine di Agosto 2022 all’hotel Venezia di Vasto Marina, 12 opere di artisti, nostri associati, che da diversi anni partecipano con le loro opere a mostre personali, collettive ed a concorsi di pittura estemporanea.” Racconta Carlo Viggiano, il presidente dell’ACM, Associazione Competenze Multidisciplinari.

Sono molte le città italiane in cui si sta creando una nuova sinergia tra hotel e arte, in una nuova e dinamica tendenza che valorizza l’accoglienza, la bellezza e la cultura.

“Le opere sono esposte nella hall e nella sala ristorante dell’albergo, alla visione dei turisti che vi soggiornano e di tanti altri che vi si recano per ristorazione. Quelle esposte sono opere dei seguenti artisti: Sofya Abalmasova, Ferdinando Sapio, Rosamaria Brandimarte, Carmine A. Mazziale, Nello Spataro, Mauro Del Vescovo, Fabio Castellaneta, Juan Alfredo Parisse, Concetta Daidone, Antonieta Damiano Rojas.”

L’esposizione è nata da un’idea del presidente ACM e del direttore dell’albergo Angelo Pollutri in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina.

“Abbiamo allestito questa “mini“mostra, un progetto che ci auguriamo possa avere successo e di conseguenza riproposto, con la, in altre strutture turistiche della nostra città. Per il battesimo di questo progetto, ACM ha scelto l’hotel Venezia perché è ad oggi la struttura turistica ricettiva più antica presente nella riviera vastese, realizzato nel 1965 dal sig. Gaetano Del Borrello, imprenditore e gestore di sale cinematografiche presenti a Vasto e nei paesi del Vastese. Deve il nome ‘Venezia’ per via di una sorgente che venne alla luce durante gli scavi formando una piccola laguna da cui il richiamo alla città lagunare. Oggi l’hotel Venezia è di proprietà dell’avv. Giorgio Del Borrello che ringraziamo per la gentile ospitalità concessa”, conclude Carlo Viggiano.