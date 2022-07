Laboratori per bambini a Palazzo d’Avalos

La programmazione estiva dei Musei Civici non ha tralasciato i più piccoli mettendo in cantiere 4 appuntamenti per far conoscere ai bambini in maniera divertente l’opera del grande artista Filippo Palizzi e la pittura in generale, la bellezza del giardino napoletano, le sale piene di quadri della Pinacoteca.

In calendario due laboratori, “Palizzi puzzle” e “Fiori d’autore”.

Nella prima attività, prendendo lo spunto dalla riproduzione del grande quadro “Dopo il Diluvio” di Filippo Palizzi, conservato a Capodimonte, i ragazzi rimetteranno insieme i frammenti di un puzzle sparpagliati nelle sale dei musei, sulle tracce dell’Arca di Noè ma anche degli animali che “animano” la Pinacoteca.

Fiori d’autore è invece una “caccia al quadro” nel giardino per cogliere i fiori “piantati” da grandi artisti come Monet, Van Gogh, Klimt, Manet, Rossetti, Palizzi…

Il laboratorio Palizzi puzzle è adatto ai bambini dagli 8 anni e si terranno sabato 30 luglio e sabato 13 agosto alle ore 18.30.

Il laboratorio Fiori d’autore è adatto ai bambini dai 6 anni e si svolgerà sabato 23 luglio e sabato 6 agosto alle ore 8.30.

L’iniziativa è gratuita.

Per info e prenotazioni:

Musei Civici di Palazzo d’Avalos, p.zza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto (CH)

334.3407240- 0873.367773 (in orario di apertura), palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it, facebook: Palazzo d'Avalos – Meraviglia d'Abruzzo