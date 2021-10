Hai da 5 a 18 anni? Hai creatività e fantasia? Vuoi realizzare “Un Logo per Tutti”? Hai tempo fino al 20 ottobre!

Giuseppe Buono del laboratorio di ceramica della Creta Rossa, ha sentito l’esigenza di unire i tanti professionisti del territorio, dell’ambito sportivo, artistico, manipolativo, culturale, scolastico e volontariato e le tante famiglie in un nuovo gruppo Facebook denominato “Vasto per le famiglie”, tutti uniti per creare sinergia, informazione, partecipazione e coinvolgimento. “Se ognuno di noi è una risorsa per sé stesso, messi insieme diventiamo una risorsa per il territorio”, dice Giuseppe, “abbiamo unito per il momento 48 professionisti, dall’equitazione, alla pet therapy, all’addestramento cani, a tante attività sportive, alla ceramica, al teatro, all’inglese, all’arte, alle scuole statali e private, alle guide turistiche, al volontariato, ecc. , realtà molto diverse tra di loro, che danno tante possibilità ai bambini e ragazzi, in un gruppo che in poche settimane ha più di 1500 membri”. C’è ovviamente spazio ancora per insegnanti, educatori, professionisti, genitori, per tutti coloro che passano molto tempo con i bambini e ragazzi e vogliono usufruire di questo gruppo per pubblicare, cercare o confrontarsi per realizzare laboratori, eventi, convegni, gite scolastiche dedicate ai piccoli artisti che animano la nostra città e quelle del comprensorio. Aderiscono infatti al gruppo Facebook professionisti e famiglie dei comuni di Vasto, San Salvo, Cupello, Monteodorisio, Scerni, Casalbordino, Torino di Sangro e Montenero di Bisaccia. L’obiettivo è essere utili al territorio, attraverso la collaborazione e cooperazione tra la cittadinanza e i professionisti del settore e far diventare il gruppo Facebook un luogo di confronto, informazione e formazione.

Per creare il logo del gruppo Facebook e si è deciso di coinvolgere tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni nell’iniziativa “Un Logo per Tutti”, un’iniziativa gratuita, dedicata a chi vuole esprimere la propria creatività, la propria fantasia. Per partecipare attivamente si può inviare il disegno entro il 20 ottobre 2021. Dovrà essere realizzato all’interno di un cerchio da 15 cm. Gli elaborati dovranno essere consegnati in una delle attività aderenti e devono contenere (fuori dal cerchio): nome, cognome, (scuola e classe se partecipano con la scuola) e città.

Tutti i disegni saranno pubblicati, nessuno sarà escluso e poi alla fine si deciderà un logo definitivo.

Il premio in palio per i partecipanti è la possibilità per tutti di partecipare

ad un progetto comune e condiviso a favore della collettività.

Tutti i disegni diventeranno “loghi per una settimana” e a rotazione verranno tutti pubblicati sul gruppo Facebook “Vasto per le Famiglie”. Alla fine della pubblicazione di tutti gli elaborati, una giuria tecnica

costituita da esperti del settore ne sceglierà uno definitivo che verrà utilizzato come logo ufficiale del gruppo.

Si possono consegnare gli elaborati:

a Vasto:

“A.p.s. Spazio Victor” - Centro Psicopedagogico Educativo: Via Marco Polo, 42

“A.s.d. Gymnica Le Fenici”: Palazzetto della 167

“ArtiBus”: Associazione Culturale: Via Valloncello, 49

“A.s.d. - A.p.s. Centro Sociale Ginnico Vastola”: Via del Porto, 20

“A.s.d. Amici del Basket”: Nuovo Polo San Gabriele

“Creta Rossa”, Laboratorio di Ceramica: Piazza del Tomolo, 3

“Expression Language Studio”, studio di lingue: via Furci 20/A

“Fattoria degli Elfi”, Associazione: S.S. 16 nord 132

“Happy Time”, Ludoteca: Corso Mazzini, 334H

“Il Bosco Segreto”, Centro Ludico-Educativo: Via Alessandrini, 37

“Matita Verde”, Doposcuola c/o Scuola Cattolica Paritaria Madonna Dell'Asilo: Via Madonna dell’Asilo

“Il Girotondo”, Scuola dell’Infanzia Paritaria: Via Silvio Pellico, 2

“Piece of Cake - Teacher Jaklina”: Via Vescovado, 3

“Scacciapensieri”, Doposcuola: Viale Perth 53

“Scuola di Danza Tersicore asd”: Corso Mazzini, 397

“Serena Cirone, Mom & Yoga”: Via del porto, 6

“VastoScienza”: vastoscienza@libero.it

a Montenero di Bisaccia:

“La Bottega degli Incanti” A.p.s., Associazione: Via Martiri di Via Fani, 5

a San Salvo:

“A.s.d. Amici del Basket”: Palestra in Via Verdi

“Biblioteca Comunale” c/o Centro Culturale Aldo Moro, Via Istonia, 2

“Circolo Ippico Sansalvese”: Via di Montenero, snc

“Il Mondo che Vorrei” - Onlus, Centro Educativo: Via Leone Magno, 9

“Il Mondo di Nanà”, Scuola dell’Infanzia Paritaria, Via San Rocco, 24

“Teatrale CreatiVita”, Associazione: Vico Garibaldi, 20

a Scerni:

“Centro specializzato DSA Il Sole”: c.da San Giacomo

“Il Libro Della Giungla”, Doposcuola: C.so de Riseis, 53