La mostra fotografica di Vladic Ciccotosto mette in primo piano scatti pieni di emozioni

Fino al 24 settembre presso la Sala Mattioli in Corso De Parma c’è la mostra fotografica di Vladic Ciccotosto, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24. “Questa mostra fotografica non è solo un "lieto fine" di un progetto durato 2 anni”, dice Vladic “ ma è anche una riscossa alla vita e al mio passato burrascoso. I volti che ritraggo in ogni scatto trasmettono poesia mediante sguardi persi in un vuoto sognante e romantico. La fotografia del ritratto non è solo una passione, ma è un nuovo modo personale di interpretare le emozioni, sempre protagoniste in ogni scatto. “

Lo sguardo di ogni scatto diventa quasi “eterno come lo sguardo della Gioconda”, ha detto l’artista Fabrizio Tridenti a Vladic Ciccotosto, emozionandolo con la sua personale osservazione. L’amica e collega Claudia Di Foglio gli ha invece detto: “Tu catturi l'animo delle persone che ritrai". Catturare un attimo sfuggente ha permesso a Vladic di ridefinire ogni volta lo stile dei suoi ritratti e renderli unici a livello locale. “Non cerco la posa,” dice il fotografo, “la mia posa preferita ha un nome completamente diverso: è la spontaneità, è l’essere genuino, grazioso, è la bellezza interiore che traspare attraverso quella esteriore. La scelta degli scatti finali non è casuale, rappresentano emozioni, istanti densi di significato, volti di persone comuni che rappresentano la mia felicità più grande. Ringrazio molto i genitori Yara Gambirasio e tutta l'associazione "La Passione di Yara" che mi hanno permesso la realizzazione di questo sogno.”