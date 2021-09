Vasco Rossi riceve una campana dalla Fonderia Marinelli di Agnone

Vasco Rossi, in vacanza in Puglia, ha ricevuto i titolari della millenaria Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, quella che realizza campane per le chiese di tutto il mondo, che gli hanno donato una campana speciale dedicata alla celebre rockstar con inciso il nome “Vasco”. E’ in tonalità re maggiore, la stessa del brano “Sally” cantato da Vasco Rossi