Mostra retrospettiva A.C.M. ”L’arte estemporanea a Vasto nel triennio “2018-2019-2021”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dal 20 al 21 agosto, presso i portici degli ex palazzi scolastici di Corso Nuova Italia a Vasto, l'ACM, Associazione di Competenze Multidisciplinari, in partnership con il consorzio Vasto in Centro darà vita alla Mostra Retrospettiva "L'arte estemporanea a Vasto nel triennio 2018-2019 -2021".

L'evento vuole testimoniare l'impegno della nostra associazione che ha realizzato in questo periodo ben tre concorsi di pittura estemporanea, con la partecipazione di artisti provenienti da tutta Italia, maestri e amanti di questa particolare arte del dipingere.

Artisti espositori: Altieri Antonio, Altobelli Cristina, Barndimarte Rosamaria, Civitarese Antonio, Daidone Concetta, Castellaneta Fabio, Fortebraccio Ercole, Gagliardi Graziella, Mazziale C. Antonio, Abalmasova Sofya, Abbondanzia Monica, D’Angelo Sabrina, Di Paola Silvana, Grillo Clara, Inno Michele, Marfisi Lisa, Pisilli Maria Giovanna, Ricciardi Maria Pia, Romeo Nunzia, Sapio Ferdinando, Spataro Nello, Stankiewicz Teresa, Sukova Larysa, Verlengia Valeria.

La mostra resterà aperta dalle h18 alle h24.