La Chiesa celebra la Giornata Missionaria Mondiale

Il mese dedicato alle missioni, alla vocazione mondiale e al sostegno di tutti coloro che vivono la fede nelle “terre di missione”. Con l’impegno spirituale, l’evangelizzazione, e un sostegno concreto ai popoli più impoveriti. È il mese di Ottobre per la Chiesa cattolica. Celebrato con eventi, iniziative, intenzioni particolari nelle celebrazioni, riflessioni.

“Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede, su suggerimento del Circolo missionario del Seminario di Sassari, propose a papa Pio XI di indire una giornata annuale in favore dell’attività missionaria della Chiesa universale – riporta il sito web di Missio Italia - la richiesta venne accolta con favore e lo stesso anno fu celebrata la prima “Giornata Missionaria Mondiale per la propagazione della fede”, stabilendo che ciò avvenisse ogni penultima domenica di ottobre, tradizionalmente riconosciuto come mese missionario per eccellenza”.

Il tradizionale messaggio del Papa in occasione di questa giornata ha posto come tema quest’anno “Di me sarete testimoni”. In occasione della “Giornata missionaria mondiale” tutte le parrocchie si impegnano per una raccolta di offerte speciale e vi dedicano le attività pastorali e le celebrazioni. Momento fondamentale sono le veglie, in cui tutta la Diocesi si riunisce insieme. La Diocesi di Chieti-Vasto ha celebrato la veglia di preghiera ieri sera alle ore 21 nella Chiesa San Domenico al Corso di Chieti. Presieduta dall’arcivescovo Bruno Forte, si legge nella nota della Diocesi, il tema è stato ““Di me sarete testimoni” (at 1,8) – vite che parlano Madre Teresa in dialogo con papa Francesco”.