Le esplorazioni spaziali dagli esordi ai giorni nostri: il convegno a Vasto

Sabato 15 ottobre, dalle ore 16.30 presso la Sala Pinacoteca di Palazzo d'Avalos, è in programma il convegno sulle esplorazioni spaziali dagli esordi ai nostri giorni dal titolo "La conquista dello spazio".

“In attesa del nostro nuovo evento - si legge in una nota dell'ACM-Associazione Competenze Multidisciplinari che organizza l'evento assieme al Circolo filatelico Vastophil Rino Piccirilli e le varie Associazioni d'Arma di Vasto -, scopriamo qualcosa di più sui due relatori che ci racconteranno la storia della conquista dello spazio secondo i loro punti di vista”.

BARTOLOMEO DI PINTO

Colonnello della aeronautica militare in concedo, ha prestato durante servizio attivo presso le Basi di Pozzuoli (NA), Borgo Piave (LT), Pescara, Comiso (RG) e Comando III R.A. Bari, impiegato sia nell’ambito della Difesa Aerea Nazionale / NATO dove ha ricoperto diversi incarichi fino a quello di Controllore Guida Caccia, che nell’ambito della Difesa Terrestre delle Basi Nazionali / NATO, ricoprendo per molti anni l’incarico di Comandante della Difesa dove si è distinto per l’attenta gestione del personale truppa rivolta alla tutela, alla dignità e alla promozione umana e culturale.