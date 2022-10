Anticipo al sabato per la Vasto Basket: a Chieti sfida agli ex Capone e Peluso

Anticipo di campionato per la Generazione Vincente Vasto Basket di coach Alessandro Tumidei (nella foto) che sabato sera alle 18 scenderà sul parquet del PalaLeombroni di Chieti contro la Teate.

Il team di casa presenta all’appello due grandi ex: Coach Claudio Capone (Moses nel biennio 2008/2009 , 2009/2010 è sceso in campo per 66 volte , totalizzando la bellezza di 1252 punti con la maglia biancorossa) e Giò Peluso alla prima esperienza fuori dalle tinte biancorosse.

Giovanni ha percorso tutta la trafila giovanile con la maglia Vasto Basket esordendo in prima squadra in Serie B nella stagione 2015/2016. A seguire tre campionati di C Silver e 2 di Gold con la casacca biancorossa totalizzando 208 punti in 25 gare ufficiali.

Squadra dall’età anagrafica molto giovane ma dal ritmo intenso, sicuramente da non sottovalutare composta dal play Miroslav Gjorgjevikj ( 14 pt nella scorsa gara), Danilo Dabetic (11 pt), la guardia Andrea Cencioni (10pt), l’ala Milosavljevic Vasilije e , appunto, Peluso.

In settimana il sodalizio rappresentato dall’amico di sempre Max Del Conte ha presentato il nuovo acquisto Noah Nzita, lungo classe 2000 di formazione italiana che nella scorsa stagione ha militato tra le file del Castanea (4 pt di media in 20 match) prima di terminare la stagione in C Silver a Messina dove ha giocato 8 gare nel finale di stagione. Un elemento che mancava al roster di coach Capone e che ora si presenta al match con una forza in più nell’area pitturata.

Vasto Basket che arriva a Chieti con 2 punti all’attivo frutto della vittoria arrivata al cin-cin inaugurale di domenica scorsa contro Roseto.

Tumidei ha ritrovato i suoi martedì mattina e, finalmente, potrà contare anche sulla presenza di Renzo Tiziano Maffei fratello minore di Nicolas. Esordio stagionale per il classe 2004 che si appresta a vivere la prima esperienza ufficiale nel campionato italiano.

Oluic e compagni viaggeranno alla volta di Chieti con l’intenzione di non perdere terreno, sapendo di dover affrontare comunque un avversario ostico e da non sottovalutare.