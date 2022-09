L'Abruzzese fuori sede fa tappa a Cupello!

Ve lo avevamo annunciato in un precedente articolo un paio di mesi fa (https://www.valsinello.net/notizie/territorio/654/il-noto-personaggio-facebook-l-abruzzese-fuori-sede-presenta-a-cupello-il-suo-libro-rime-toscibili) e oggi, a circa 24 ore dall'evento organizzato dal Comune di Cupello, ve lo ricordiamo.

L'attesa è, infatti, decisamente finita per conoscere Gino Bucci, alias L'abruzzese fuori sede che domani, martedì 6 settembre, alle ore 21, presenterà alla comunità cupellese e a tutti coloro che presenzieranno, il suo libro "Rime toscibili", vero e proprio “compendio” di abruzzesità, fresco di stampa.

Accompagnato da Giacinto Damiani (Ricerche&RedazioniEditore), Gino Bucci, studente universitario originario di Martinsicuro (provincia di Teramo), con la passione per la scrittura e per il "forte e gentile" Abruzzo e le sue tradizioni - passione veicolata attraverso la famosa pagina Facebook con post scritti in un perfetto italiano mixato con un dialetto autoctono geniale, mai fuori luogo e intriso di spensieratezza e semplicità - dialogherà con Antonino Dolce.



E Cupello attende questo momento con vera e propria trepidazione e non lo nasconde nemmeno al diretto interessato, compà Gino, a cui circa venti tra commare e compari si sono rivolti in questi giorni con un video homemade semplice ma efficace, pubblicato sulla pagina Facebook della Biblioteca Comunale Cupello, dove "ha raggiunto" oltre 8000 persone.

"Ma l'Abruzzese fuorisede, chi è??": questa la domanda a cui hanno risposto con commenti esilaranti e quasi degni di documentario.

Appuntamento dunque a domani, dalle ore 21, presso la Sala Consiliare del Comune di Cupello per la presentazione del libro.

L'ingresso è gratuito e a conclusione dell'evento sono previsti firmacopie e vendita del Volume.