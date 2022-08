“Come ciliegina sulla torta”, il 24 agosto la presentazione

Nuovo appuntamento del ciclo letterario “Dialoghi erranti” organizzato dalla Pro Loco di Casalbordino. Dopo il rinvio per maltempo del mese scorso mercoledì 24 agosto, presso l’Hotel Solaris in Contrada Termini, sarà presentato il libro “Come ciliegina sulla torta” Edizioni Il Viandante, di Irma Alleva.

Sarà presente l’autrice, un gradito ritorno dopo la presentazione di “Good save the Queen” l’anno scorso nello stesso luogo. Come l’anno scorso, durante la serata Irma Alleva dialogherà con l’avvocato Antonella De Toma, precedute dai saluti del sindaco Filippo Marinucci e l’introduzione del presidente della Pro Loco Nicola Tiberio. Il ciclo “Dialoghi erranti”, inserito nel calendario estivo degli eventi dell’Amministrazione Comunale, si terrà con il patrocinio del Comune di Casalbordino. La serata si concluderà con un rinfresco finale.

“Come ciliegina sulla torta” vede protagonista e voce narrante Amanda, al centro del romanzo il tema dell’adozione. Racconterà “attraverso il suo particolare percorso di crescita le sorti di una famiglia in frantumi e quelle di un nucleo familiare che prende origine nel momento più inaspettato” la protagonista Amanda, riporta il sito web della casa editrice, nata “negli anni sessanta in una famiglia agiata e piuttosto numerosa, lei è infatti la secondogenita di quattro fratelli, ma ad appena sette anni mamma Ines muore prematuramente e suo padre Francesco Liberatore, avvocato apprezzato ma poco incline al suo ruolo di genitore, rimasto solo decide che quattro figli sono troppi a cui badare e cercherà per ognuno di loro nuove strade, tranne che per la più piccola, l’unica che sceglierà di tenere con sé”. A protezione dei nipoti interverrà la nonna Elda insieme ai due amici Luzio e Cristina, che si riveleranno decisivi per le sorti di Amanda e di uno dei suoi fratelli, Giacomo. “I due fratellini riusciranno ad avere l’opportunità di un futuro migliore rispetto a ciò che li avrebbe attesi? Ma cosa lasceranno alle spalle? – l’interrogativo a cui si potrà cercare risposta nelle pagine del romanzo - il passato sospeso tornerà a bussare, perché le situazioni insolute chiedono ad un certo punto di essere affrontate, che si voglia o no”.

Irma Alleva è approdata nella terra abruzzese proveniente dalla natìa pugliese. Ha partecipato a concorsi letterari e curato rubriche sulla stampa online, sono diversi i libri nei quali con i quali ha curato e concretizzato la sua grande passione per la scrittura e per il romanzo. “Nell’attesa un giorno di potersi definire una scrittrice, preferisce, per il momento, descriversi come autrice di storie autentiche” racconta la sua presentazione sul sito di Edizioni Il Viandante.