Ombrelloni, sdraio e lettini lasciati di notte sulla spiaggia libera, 'blitz' e sequestri

Prosegue l’attività della Guardia Costiera di Vasto, nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro 2022.

Nei giorni scorsi l’attività si è concentrata, grazie all’ausilio del Comune di Torino di Sangro – Servizio Manutenzioni, sulla repressione di fenomeni di occupazione abusiva di porzioni di spiaggia libera. Le operazioni, messe in campo in tarda serata, hanno portato al sequestro, a carico di ignoti, di 71 ombrelloni, 7 lettini e 70 sdraio, illecitamente lasciati posizionati allo scopo di occupare preventivamente la spiaggia per il giorno seguente, sottraendo così porzioni di pubblico demanio marittimo alla libera fruizione da parte degli utenti del mare.

Tali attività, che hanno portato a restituire alla collettività più di 300 mq di arenile, fanno seguito a quelle già espletate nel Comune di Vasto lo scorso 28 luglio, allorquando erano state poste sotto sequestro altrettante, numerose, attrezzature balneari.

La Guardia Costiera di Vasto, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Ortona, continuerà a garantire la propria presenza lungo il litorale di giurisdizione, monitorando la costa a tutela dei bagnanti, dell’ambiente marino e del corretto uso del demanio nonché per la salvaguardia della vita umana in mare e per garantire il rispetto delle norme di sicurezza della navigazione.