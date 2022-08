Al via il Jova Beach Party a Vasto Marina

Prima delle due tappe al via: è iniziato nel primo pomeriggio il Jova Beach Party a Vasto Marina.

Nell'area dell'evento in spiaggia, tra il Pontile ed il Lido Acapulco, già presenti numerosi spettatori.

Musica diffusa e ‘villaggio’ operativo.

Nell'arco dei due appuntamenti si alterneranno diversi ospiti con Jovanotti già protagonista nel tardo pomeriggio ed in serata oggi, come da lui stesso sottolineato evidenziando anche la situazione da monitorare relativamente alle condizioni meteo (vento sostenuto e rischio pioggia in serata).

Tra gli ospiti attesi c'è Gianni Morandi, nella tappa di sabato ci sarà il vastese Fabio Clemente, in arte Ketra, nel duo artistico con Takagi.

L'organizzazione del doppio concerto ha comunicato la prevendita di circa 40.000 biglietti per i due eventi.