'Scrittori in piazza', domenica incontro con l’ex questore di Foggia Piernicola Silvis

Proseguono gli incontri del ciclo “Scrittori in piazza” organizzato dalla Nuova Libreria di piazza Barbacani. Domenica 21 agosto appuntamento alle ore 21.30 con Piernicola Silvis, alto dirigente della Polizia di Stato in pensione ed ex questore di Foggia e docente di criminalità organizzata presso l’Università di Teramo. Tredici mesi dopo la presentazione del libro “Quarta mafia” con il procuratore aggiunto di Foggia Antonio Laronga si torneranno ad affrontare, e a riflettere, temi di grande attualità e di importante peso nel panorama nazionale e anche dei nostri territori.

Durante l’evento il dott. Silvis dialogherà con la giornalista vastese Paola D’Adamo e presenterà il suo libro “La Pioggia”. “La Ndrangheta è la mafia più pericolosa del mondo” si legge sulla copertina del libro. Protagonisti Cinzia ed Harry, vittime di una overdose fatale per Harry dopo aver acquistato eroina. Da questa vicenda partono le indagini di Renzo Bruni per “risalire la catena dello spaccio romano”. La “Pioggia” è il nome in codice di un piano criminale del “cartello jonico, l'onnipotente organizzazione che gestisce il commercio di coca ed eroina in tutto il Paese” che “trama, su indicazione di misteriosi mandanti”. La “Pioggia”, si legge nella presentazione del libro, “è un progetto in cui girano centinaia di chili di eroina, milioni di dollari e altrettanti barili di petrolio” che, se attuata, “porterebbe alla morte certa di migliaia di tossicodipendenti” e “il vertice del cartello Jonico è controllato dalla 'Ndrangheta e dal potente padrino calabrese don Vittorio Santofuri, coadiuvato dal suo uomo di fiducia, Armando Nativo”. Il colpo di scena che potrebbe stravolgere i piani dell’organizzazione è la comparsa di “Annina Latini, la madre di Cinzia, donna apparentemente tranquilla, che si inserisce nelle indagini come un cuneo d'acciaio”.

Piernicola Silvis, attento e profondo analista e conoscitore della situazione criminale e sociale pugliese e non solo, in questi anni è stato autore di romanzi e saggi sul tema. Approfonditi e argomentati anche in articoli comparsi sulla stampa nazionale, tra cui il sito web del quotidiano “Il Fatto Quotidiano”. Si intitola “Capire la mafia” uno dei suoi precedenti libri e l’incontro di domenica sarà occasione di parlarne ed approfondirlo.

In caso di pioggia la presentazione si terrà presso la Sala Conferenze della Società Operaia di Mutuo Soccorso.